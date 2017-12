Loßburg Bogen reicht von Klassik bis zum Jazz

Klangzauber wurde auch mit dem Marimbafon geschaffen. Dabei belegten die Solisten Roy und Jan Lampprecht ihr musikalisches Feingefühl auf dem in Guatemala entwickelten Instrument.

Mit dem sinfonischen Werk "Fanfare and Flourishes" bot das Hauptorchester ein imposantes Eröffnungswerk. Viel Beifall erntete der 16-jährige Anton Walter mit der Posaune, als er ein Concertino für Posaune und Blasorchester in drei Sätzen wiedergab. Ein Lob erhielt der Interpret auch von Dirigent Thomas Wössner: "Nur wenige Posaunisten wagten sich an dieses Werk."

Auch Sänger vom "Frohsinn" wirken mit

Der Männergesangverein Frohsinn Wälde und ein Projektchor interpretierten gemeinsam mit dem Musikverein Betzweiler den Gospel "Baba Yetu" in der afrikanischen Sprache Suaheli. Für Solistin Franziska Link und Markus Beilharz mit seinem Chor gab es anhaltende Bravorufe. Ebenso gut an kamen "Annies Dream", "Fröhliche Tenoristen" und die Filmmusik "Children Of Sanchez".

Beim Jahreskonzert glänzten die Solisten Helmut Reich (Flügelhorn), Jürgen Noll, Dieter Zündel (Trompete), Peter Buckenberger, Alfred Lampprecht (Tenorhorn), Clara, Walter, Ralph Pfau, Patrick Ade (Bariton), Annette Walter (Alt-Saxofon), Angelea Oesterle (Horn), Felix Schölz (Glockenspiel) und Roy Lampprecht (Keyboard). Nach mehreren Zugaben beendete der Projektchor das eindrucksvolle Jahreskonzert mit dem "Halleluja".

Dass der Musikverein Betzweiler auf langjährige Mitglieder zählen kann, belegte der Ehrungsteil. Vorsitzender Weigold lobte die Verbundenheit der Mitglieder mit dem Verein. Grußworte vom Blasmusikkreisverband Freudenstadt überbrachte Walter Singer, der die Leistungen der Geehrten und des gesamten Vereins würdigte.

Für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft wurden Werner Ade und Renate Grözinger geehrt. Seit 20 Jahren passive Mitglieder sind Otto Berger, Waltraud Pfau und Andrea Saur.

Die bronzene Ehrennadel des Blasmusikverbands für zehnjährige Aktivität erhielten Franziska Günther, Paul Reich und Anna Walter. Die Förderehrennadel in Bronze gab es für Jasmin Esslinger und Claudia Günther.