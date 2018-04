Loßburg Bei Arburg geht es Schlag auf Schlag

"Ich habe schon auf unserer internationalen Pressekonferenz anlässlich der Technologie-Tage Mitte März gesagt, dass wir bei Arburg zwar schon oft und viel gebaut haben – aber noch nie so viel und so intensiv wie in den letzten fünf Jahren", betont Michael Hehl, der als geschäftsführender Gesellschafter die Werkserweiterung verantwortet. Mit der nun beschlossenen Investition einer zweistelligen Millionen-Eurosumme lege Arburg sozusagen noch eine Schippe drauf, sagt der oberste Bauherr Arburgs. Wegen der seit Jahren anhaltenden guten weltwirtschaftlichen Konjunktur, in der nach Darstellung des Unternehmens Lieferzeit und -fähigkeit wichtige Stellhebel für möglichst schnelle Lieferungen an Kunden und damit den unternehmerischen Erfolg darstellen, werde jetzt an der Oberndorfer Straße die nächste Montagehalle mit der internen Bezeichnung "Halle 23" in Angriff genommen. Baubeginn soll im nächsten Jahr sein, die Fertigstellung wird für 2020 angepeilt. "Wir wollen noch mehr unserer weltweit gefragten Maschinen verkaufen und in noch kürzerer Zeit herstellen können", so Michael Hehl. Zum Glück habe Arburg bereits bei dem Bau der Halle 21 um die Jahrtausendwende zahlreiche wichtige infrastrukturelle Vorarbeiten vorgenommen.