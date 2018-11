Loßburg Beeindruckende klangliche Vielfalt

Gitarre mit zwei Hälsen

Wie er dem interessierten Publikum erläuterte und mit Klangproben demonstrierte, ermöglicht ihm diese spezielle Bauweise des Instruments, auf zwei Gitarrenhälsen gleichzeitig zu spielen. Dazu spielt er die Melodietöne auf dem unteren Hals mit rechter Hand und mit der linken Hand die Basstöne auf dem oberen Hals. Somit verkörpere er, so Scott, zwei Gitarrenspieler in einer Person, was ihm einen großen Stimmumfang und große klangliche Vielfalt ermöglicht.

Einen höchst unterhaltsamen Konzertabend präsentierten die Musiker ihrem kleinen Publikumskreis nicht nur durch eindrucksvolle Wohlklänge. Vielmehr begeisterten die Künstler auch durch ihr fundiertes Können, durch sauber gespielte Klänge, erstklassigen Gesang und durch die Vielfalt der präsentierten Stücke. Diese waren großteils selbst komponiert. Da wurden bei "Snowy Birch" die eingeschneiten Birkenbäume Colorados besungen, wobei Alkire mit ihrem Cello mit der Melodie geradezu spielte und bei einzelnen Phrasen ihre Mitspieler dazu einlud, diese an der Zither und mit der Gitarre zu wiederholen.

Bei "Stonehaven" setzten die Interpreten die Stimmung ihres Lieblingsorts in Colorado gekonnt in Musik um. Auch bei den Stücken "Tree", "Arrivals", "Both Sides", "Walking", "While my Guitar" und "Sound of Silence" bewies das Trio seine Spitzenklasse. Vermutlich weltweit einmalig war die Interpretation des "River of Fire"; da wurde ein spanischer Flamenco auf einer keltischen Harfe gespielt.

Mitgebracht auf ihrer musikalischen Weltreise hatte "Acoustic Eidolon" mit dem "A Tree finds its Voice" auch einen ganz speziellen Song: Die beiden Ausnahmekünstler aus Colorado hatten sich vom Stamm des gleichen Baumes ein Instrument bauen lassen – sie ihr Cello und er seine Gitarre. Mit großem Applaus dankte das Publikum den drei Künstlern, die einige Zugaben spielten.