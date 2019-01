Loßburg Becken wird nachgerüstet

Mit den Rohbauarbeiten am Regenüberlaufbecken wird die Firma Seeger aus Loßburg-Dottenweiler zum Bruttopreis von rund 54 770 Euro beauftragt. Die maschinentechnische Ausrüstung wird die Firma Stetter aus Nagold-Hochdorf zum Preis von 79 373 Euro ausführen, und die elektrotechnische Ausrüstung übernimmt die Firma UFT aus Bad Mergentheim. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 150 185 Euro. Die Haushaltsmittel standen schon im vergangenen Jahr bereit, wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, in diesem Jahr sind noch 87 350 Euro nachzufinanzieren. Seitens des Landes fließt ein Zuschuss in Höhe von 210 600 Euro. Davon erhält Loßburg 182 200 Euro, der Rest geht an die Stadt Dornhan.