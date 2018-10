Loßburg Bald mit Drohne auf Schädlingssuche

Auf dem Weg in den Wald führte die Straße an den Weiden vorbei, auf denen etwa 35 Kühe mit ihren Kälbern grasten. Im Wald erklärte Jochen Armbruster die Funktion des Waldes. Es gebe einen Altersklassenwald und einen Plenterwald, wobei dieser die stabilste Form der Waldwirtschaft darstelle. Es sei ein sich selbst verjüngender Hochwald, in dem immer nur einzelne Bäume gefällt werden – mit einer Umtriebszeit von etwa 100 Jahren.