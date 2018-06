Loßburg Baggerschaufel dient als Umzugskarton

Ein Fahrer hebt mit dem Bagger etwa 30 Meter neben dem alten Ameisenhügel weiter im Wald eine große Kuhle aus. Dorthin soll der Hügel umgesetzt werden. Vorsichtig wird der obenliegende Teil des Nestes in die Baggerschaufel gelegt. Es kommt Leben in den Ameisenhügel. Die Waldameisen sind aufgeregt. Schnell wird der eine Teil des Nestes in die Kuhle gesetzt. Währenddessen sägt Dold die obenliegenden Wurzeln des Baumstumpfes mit der Motorsäge durch. Kurz darauf hebt der Baggerfahrer den Baumstumpf aus und fährt diesen zum Rest des Nestes. Geschafft. Einige Meter weiter sind noch zwei kleinere Hügel. Auch für sie wird im Wald ein Platz gesucht und eine Kuhle ausgehoben. Diese Hügel passen jeweils komplett in die große Baggerschaufel und werden komplett umgesetzt. Um 7 Uhr ist der Umzug beendet.

Revierförsterin Ulrike Becker übernimmt die Betreuung der umgesetzten Hügel. Da die Waldameisen jetzt ihr Nest wieder aufbauen und sich neu organisieren müssen, werden sie einige Tage gefüttert. Sie haben somit einen kurzen Weg, um Nahrung zu finden und können sich dadurch auf den Neuaufbau konzentrieren. In zwei bis drei Wochen werden die Nester wieder angelegt sein. Eine Umsiedlung geht nie ohne Verluste vonstatten, so das Landratsamt. Aber das Überleben des Volkes wird so gesichert.

Wichtig für das Ökosystem

Waldameisen sind wichtig für das Ökosystem des Waldes. Sie ernähren sich unter anderem von Insekten, Larven und auch Schädlingen, wie zum Beispiel dem Borkenkäfer, aber auch von Pflanzenschädlingen.

Ein Volk von Waldameisen kann an einem Tag bis zu 100 000 Insekten erlegen. Sie tragen außerdem zur Artenvielfalt der Waldflora bei, indem sie Samen von Pflanzen verschleppen. Waldameisen lockern den Waldboden und sorgen so für eine gute Durchlüftung. Dadurch steigert sich die Fruchtbarkeit des Bodens. Waldameisen fördern Honigtauinsekten und erhöhen so die Produktion des für viele Insekten notwendigen Honigtaus. Zudem dienen sie anderen Tieren auch als Nahrungsquelle.