Loßburg. Der Jahresausflug der Backhausfreunde Loßburg am Samstag, 6. Oktober, führt nach Munster und zum Hartmannsweilerkopf im Elsass. Von Loßburg über Offenburg geht es in den Süden des Elsasses zur neu eröffneten Gedenkstätte am Hartmannsweilerkopf. Neben kleineren Wanderungen und Verpflegung ist folgendes Rahmenprogramm geplant: 6 Uhr Abfahrt in Loßburg am Busbahnhof, 9 Uhr Munstertal mit Wanderung auf dem Käseweg ("Route du Fromage"), 13 Uhr Besuch des Memorial Hartmannswillerkopf mit historischer Führung (Beginn: 14 Uhr, Dauer etwa zwei Stunden), 17 Uhr Heimfahrt mit Ausklang in der "Alten Tränke" in Bad Rippoldsau, 22.30 Uhr Ankunft in Loßburg. Anmeldungen werden bis 25. September per E-Mail an info@backhausfreunde.de oder bei Martin Bäppler unter Telefon 07446/950 20 entgegengenommen.