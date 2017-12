Loßburg Backhaus wird zum Publikumsmagnet

Bei perfektem Winterwetter war das Weihnachtsgässle wieder ein Publikumsmagnet. Im Glanz vieler Lichter und mit dem Duft von Glühwein, Punsch, Pizza und Gegrilltem wurde die Schlagwaldstraße am Samstagabend zu einer Genussmeile für die zahlreichen Besucher.

Händler, Hobbykünstler, Schüler und Vereine hatten vor heimeliger Kulisse, die durch Lichteffekte und funkelnde Schneekristalle in ein zauberhaftes Licht getaucht war, wieder allerhand zu bieten. Es tat den Besuchern sichtlich gut, sich bei den kalten Temperaturen mit heißen Getränken aufzuwärmen. Vereinsvorsitzender Peter Imberger und sein Team hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu bewirten.

Großer Andrang herrschte am Ofen in der Backstube. Die frisch gebackenen Flammkuchen und Pizzen gingen weg wie warme Semmeln. Mit von der Partie waren in diesem Jahr auch die Sechst- und Achtklässler der Gemeinschaftsschule Loßburg. Selbst gebackene Plätzchen, Waffeln, Kinderpunsch und allerlei Bastelarbeiten fanden viele Abnehmer.