L oßburg-Wittendorf. Der Erste Weltkrieg endete am 11. November 1918. Genau 100 Jahre später, am Sonntag, 11. November, ist die Sonderausstellung zum Ende des Ersten Weltkriegs im Wittendorfer Heimatmuseum letztmalig geöffnet. Die Exponate im Kornspeicher sind von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Museumsleiter Bernd Stöffler hat viele neue Ausstellungsstücke zusammengetragen. Zu sehen sind auch bisher noch nicht gezeigte Fotografien von Wilhelm Paret. Bedrückend, so der Heimat- und Museumsverein, sind die ausgestellten Mitteilungen über den Tod Wittendorfer Soldaten. Der Eintritt ist frei. Über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs war der letzte Württembergische König, Wilhelm II., betroffen. Voll böser Vorahnung und weinend beteten auch die Wittendorfer Bürger in der Martinskirche um Ehemänner und Söhne, die für den Krieg rekrutiert wurden. Vier Jahre später, 1918, war der Krieg vorüber und Deutschland besiegt.