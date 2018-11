Loßburg Aus früherem Hotel wird ein Pflegeheim

Loßburg-Sulzbach. Bürgermeister Christoph Enderle informierte den Loßburger Gemeinderat über die Schließung des Hotels Park-Hill und bedauerte dies im Hinblick auf den Tourismus in der Gemeinde.

Für die künftige Nutzung des Gebäudes wurde die Pflegeheim Böhringer GmbH & Ko. KG mit Sitz in Loßburg gegründet. Deren Geschäftsführer ist Andreas Moser, sein Stellvertreter Franz Dillitzer. Moser ist derzeit als Heimleiter bei der Pflegeheim am Rosenberg GmbH in Klosterreichenbach angestellt. Beide Firmen haben, wie er betont, nichts miteinander zu tun.

Das Pflegeheim am Rosenberg in Klosterreichenbach kann nur noch bis Ende August nächsten Jahres betrieben werden. Danach müsste in dem Gebäude nach Angaben des Insolvenzverwalters die Landesheimbauverordnung in vollem Umfang umgesetzt werden.