Loßburg Auf reizvollen Strecken geht’s rund ums Heimbachtal

Die drei Wanderstrecken sind fünf, zehn und 20 Kilometer lang und gut beschildert. Alle Rundstrecken führen stets zum Start zurück. Das Startgeld für einen Stempel beträgt zwei Euro. Darin enthalten sind die organisierte Wanderung auf ausgeschilderten Strecken sowie kostenlos Tee an allen Service-Stationen. An den beiden Tagen gelten folgende Startzeiten: Pfingstsonntag: für die kurze und die mittlere Strecke von 11 bis 16 Uhr, für die lange Strecke von 11 bis 15 Uhr, Zielschluss ist um 19 Uhr. Am Pfingstmontag, 21. Mai, kann auf alle drei Strecken von 7 bis 13 Uhr gestartet werden, Zielschluss ist um 17 Uhr. Start und Ziel ist jeweils an der Heimbachhalle Betzweiler. Am Montag spielt der Musikverein Betzweiler zum Frühschoppen. Für Bewirtung ist gesorgt.

Die Siegerehrung der größten Gruppen beginnt am Pfingstmontag, 21. Mai, um 13 Uhr in der Heimbachhalle. Alle Strecken führen von der Heimbachhalle dem Heimbach entlang zum Dorfgemeinschaftshaus Wälde (Kontrollstelle).

Die kurze Strecke verläuft durch das Naturschutzgebiet wieder zurück zum Startpunkt. Die mittlere Strecke führt zum Stuhl nach 24-Höfe zur Kontrollstelle bei Familie Wolfer und über den Hallwang zur Heimbachhalle. Die lange Strecke trennt sich bereits an der Kontrollstelle in Wälde und verläuft weiter über Sterneck nach Dottenweiler zur Kontrollstelle bei der Firma Seeger, über 24-Höfe und über den Hallwang zurück zum Ausgangspunkt. Am Montag spielt der Musikverein Betzweiler zum Frühschoppen. Zum Mittagessen gibt es am Sonntag und Montag Schweinebraten mit Kartoffelsalat und vieles mehr. An beiden Tagen werden zudem Kaffee und Kuchen angeboten.