Loßburg Arburg präsentiert sein vielfältiges Ausbildungsangebot

Die Auszubildenden und Studenten informieren an den Infotagen am Stammsitz in Loßburg über 15 Ausbildungsberufe und Studiengänge der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Das Programm umfasst zum Beispiel berufsspezifische Betriebsbesichtigungen, einen Berufsparcours sowie einen Orientierungs-Workshop für technikinteressierte Gymnasiasten. Organisiert werden die Arburg-Infotage von der 18-köpfigen Projektgruppe des "Nachwuchsmarketings". An den Veranstaltungstagen wird ein Großteil der insgesamt rund 180 Auszubildenden und DHBW-Studenten im Einsatz sein.

Die Gäste haben Gelegenheit, sich ausführlich mit Auszubildenden, DHBW-Studenten und Ausbildern auszutauschen. Im Rahmen eines Berufsparcours werden alle Ausbildungsberufe sowie DHBW-Studiengänge einzeln vorgestellt. Dank der neuen Fotobox kann man zudem seinen Besuch bei Arburg bildlich festhalten und als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Workshop informiert über Studiengänge