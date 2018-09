Loßburg (wjh). Im Mai 2017 hatte der Loßburger Gemeinderat den Neubau von zwei Bauhofhallen beschlossen. Ausgeschrieben wordenwaren die Rohbau- und die Zimmerarbeiten. Für die Rohbauarbeiten gingen zwei und für die Zimmerarbeiten fünf Angebote ein. Die Rohbauarbeiten wurden an eine Firma in Schiltach und die Zimmerarbeiten an eine hiesige Firma als günstigste Anbieter vergeben. Die Vergabesummen liegen in der Kostenschätzung, wie bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt wurde. Das Votum des Gremiums fiel einstimmig aus.