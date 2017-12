Loßburg Anrufer ergaunert von Frau 500 Euro

Loßburg. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter hat laut Polizei am Montag eine Bürgerin aus Loßburg telefonisch um 500 Euro betrogen. Der Mann sagte der Frau, dass ihr PC repariert werden müsse, was die Frau glaubte. Der Anrufer erläuterte, wie der PC zur Reparatur digital geöffnet wird. Nachdem die Frau den Anweisungen nachgekommen war, arbeitete der falsche Mitarbeiter angeblich anderthalb Stunden am PC, um diesen zu reparieren. Dafür verlangte er anschließend eine Gebühr von 100 Euro. Die Zahlung sollte zunächst per Kreditkarte erfolgen, weshalb die Frau ihre Kreditkartendaten dem Betrüger telefonisch übermittelte. Da die Betrugsmasche auf diesem Weg aber wohl nicht funktionierte, forderte der Anrufer die Frau auf, sogenannte i-Tunes-Wertkarten im Wert von 500 Euro zu kaufen und die Nummern dieser Zahlungsmittel zu übermitteln.