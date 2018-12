Loßburg "Alte Hasen" in Hochform

Loßburg. Bereits bei den Blues-Nights in den vergangenen Jahren hatte die Band John and Blues-Friends zahlreiche Besucher aus nah und fern angelockt – mit hochkarätiger Musik in gemütlicher Atmosphäre. Diesmal waren als "Special Guests" die fünf Musiker von "Jammy" dabei, die den ersten Teil des Programms bestritten. Die Musiker sind allesamt "alte Hasen" in der regionalen Musikszene: Steffen Zeile (Gesang), Rainer Schnell (Leadgitarre), Florian Wörner (Rhythmusgitarre), Giuseppe Pitta (Bass) und Gabriel Hellinger (Schlagzeug) spielen Klassiker aus Rock und Pop der vergangenen 50 Jahre, gewürzt mit einer Prise Soul. Coole Stimmen, organischer Sound und überzeugende Solisten begeisterten das Publikum. Die fünf Musiker setzen auf musikalische Handarbeit. Sie verstehen es, den Titeln eine persönlichen Note zu geben und zu einem mitreißenden und vielseitigen Programm zu verbinden. Vom klassischen Boogie-Woogie über New Orleans Style und Chicago Blues bis zu Balladen Eric Claptons - schöpfen sie aus einem riesigen Fundus und sind dabei immer auf der Suche nach dem Verborgenen, dem Exquisiten.

Hauptgruppe des Abends waren die Lokalmatadoren John and Blues-Friends: Hartmut John (Gesang, Keyboards und Bluesharp), Peter Borcz (Rhythmusgitarre), Wolf-Dietrich Riedel (Schlagzeug), Peter Huber (Leadgitarre und Gesang) und Giuseppe Pitta (Bass), verstärkt durch Gastsaxofonist Michael Weller. Sie entführten die Zuhörer in die Welt des Blues, Boogie und Rock ’n’ Roll. Die Gruppe stimmte die Zuhörer im ausverkauften Kinzighaus auf den Jahreswechsel ein.

Mit einer Historie von 16 Jahren ist die Band trotz personeller Veränderungen gereift – "rockiger" als zu Beginn und "bluesiger" denn je, wie die Musiker versichern. Sie haben ihr Repertoire kräftig erweitert. Mittlerweile hat diese Session zum Jahresende in Loßburg bereits Kultstatus erreicht und erfreut sich eines immer größer werdenden Publikums.