Loßburg. Die Veranstaltungsreihe der SpVgg Loßburg beginnt im neuen Jahr mit einer Präventionsveranstaltung zum Thema Alkohol im Straßenverkehr. Sie beginnt am Freitag, 22. Februar, um 20 Uhr im Sportheim der SpVgg. Zunächst referiert Claas Wolff, Arzt in Loßburg, über die körperlichen Einschränkungen bei Alkoholgenuss im Straßenverkehr. Rechtsanwalt Claus Unger von der Kanzlei Ziefle/Unger in Freudenstadt spricht über die strafrechtlichen Aspekte bei Alkohol im Straßenverkehr und die Schwierigkeiten bei Wiedererteilung der Fahrerlaubnis. Dieser theoretische Teil der Veranstaltung ist auf zwei mal 20 Minuten angesetzt. An dem Abend besteht auch die Möglichkeit, im Selbstversuch zu überprüfen wie viel/wie wenig Alkoholkonsum zum Erreichen der rechtlichen Grenzwerte nötig ist. Ein Atemalkoholmessgerät steht zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt Patrick Maneck, Telefon 0172/469 42 89, bis zum 15. Februar entgegen.