Loßburg Advent als Zeit der Begegnungen zwischen den Menschen

Loßburg-Lombach. Im voll besetzten Saal im Landhotel Linde in Lombach begrüßte der Leiter des Seniorenkreises Lombach, Heinz Pfau, mehr als 60 Besucher, von denen ein Großteil aus angrenzenden Orten kam. Besonders freute sich Pfau über die Anwesenheit von Pfarrerin Regina Stierlen, Bürgermeister Christoph Enderle und Ortsvorsteher Gerhard Haas. Heinz Pfau gab einen Rückblick auf die Zusammenkünfte und Ausfahrten in diesem Jahr, wobei auch Erinnerungen an die acht Seniorenausflüge aufgefrischt wurden.