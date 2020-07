Loßburg 55-Jährige bei Motorradunfall schwer verletzt

Ein 53-jähriger Motorradfahrer und seine 55-jährige Sozia waren gegen 12.45 Uhr mit einer BMW in Richtung Dottenweiler unterwegs, als sie den Renault einer 32-Jährigen überholen wollten. Die Renault-Fahrerin signalisierte rechts in einen ausgebauten Feldweg abbiegen zu wollen, entschied sich jedoch offenbar spontan um und bog nach links in den Feldweg. Hierbei übersah sie den überholenden Motorradfahrer.