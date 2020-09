Loßburg 26-Jähriger nach Messer-Attacke in U-Haft

Loßburg - In Loßburg soll ein 26-jähriger Mann am Sonntagmittag mit einem Küchenmesser auf einen Bekannten eingestochen haben. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Dies gaben das Polizeipräsidium Pforzheim und die Staatsanwaltschaft Rottweil am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.