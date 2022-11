Billie Eilish kommt in Nachthemd und Decke zu Gala

1 Billie Eilish und Jesse Rutherford im passenden Schlafanzug unter einer Decke. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/JAVIER ROJAS

Im Schlafanzug auf den Roten Teppich? Zur LACMA Art + Film Gala erscheint Billie Eilish im Nachthemd und unter einer Decke mit Jesse Rutherford. Wer ist der Mann an ihrer Seite?















Eigentlich tragen die Stars und Sternchen zu besonderen Galas und Events ihre schicksten Kleider und Anzüge. Im Schlafanzug kommen sie zu solchen Veranstaltungen eher selten. Nicht so allerdings Billie Eilish: Sie kam zur LACMA Art + Film Gala in Los Angeles in einem Nachthemd aus dem Hause Gucci.

Zusammen mit dem Musiker Jesse Rutherford war sie sogar noch in eine passende Bettdecke eingewickelt. Diese zogen die beiden hinter sich her über den Boden.

Seit einigen Wochen gibt es Gerüchte, dass Billie Eilish und der 31-jährigen Musiker Jesse Rutherford (The Neighbourhood) ein Paar sind. In den vergangenen Wochen wurden sie immer wieder auf Events und Veranstaltungen gesichtet.