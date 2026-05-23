Longbow-Team Minseln: 180 Bogenschützen gehen auf Burg Rötteln auf Bisonjagd

Das Longbow-Team Minseln hat ein Bogenturnier auf der Burg Rötteln veranstaltet. Beim Schuss auf Bison und Bär war eine ruhige Hand gefragt. Wohlgemerkt: Es waren nur Attrappen.

Manch ein Besucher der Burg Rötteln wird sich gewundert haben beim Anblick von zwei Bisons, die unterhalb der Burg auf der Wiese standen. Dazu waren in und um die Burg Drachen zu sehen. Des Rätsels Lösung: Die Bogenschützen des Longbow-Teams Minseln hatten zu Ihrem traditionellen Bogenturnier auf der Burg geladen. 180 Bogenschützen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren angereist, um sich in unterschiedlichen Bogen- und Altersklassen zu messen.

Dafür waren in und um die Burg sowie im angrenzenden Röttler Wald 30 Stationen mit Zielen aufgestellt. Bei den Zielen handelte es sich um teilweise täuschend echte Tierattrappen aus Kunststoff, auf die von einem markierten Abschusspunkt mit dem Bogen geschossen wurde. Auf den Tieren waren Trefferzonen eingezeichnet, sodass die Pfeile auch entsprechend gewertet werden konnten. Gruppen von vier bis sechs Bogenschützen machten sich dann auf den etwa acht Kilometer langen Rundkurs. Dabei nahm jede Gruppe ihre Treffer selbst auf und wertete aus.

Expertengespräche vor der Siegerehrung

Nach Abschluss der Runde wurden im Biergarten der Burgliebe die verschiedenen Ziele, Schüsse und Treffer ausgiebig diskutiert. Nach Auswertung aller Schützen erfolgte am späten Nachmittag die Siegerehrung in den verschiedenen Kategorien und Altersklassen. Am Montag hatten dann die Schützen des Longbow-Teams Minseln selbst die Gelegenheit den Parcour zu begehen, bevor am Dienstag, scheinbar wie von Geisterhand, alles wieder verschwunden war.

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Das Team möchte sich ganz besonders beim Röttelnbund für die hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken, ebenso beim Revierförster Markus Vader, ohne deren Unterstützung dieses Turnier nicht möglich geewesen sei, teilte das Longbow-Team abschließend mit.