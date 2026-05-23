Longbow-Team Minseln: 180 Bogenschützen gehen auf Burg Rötteln auf Bisonjagd

Das Longbow-Team Minseln hat ein Bogenturnier auf der Burg Rötteln veranstaltet. Beim Schuss auf Bison und Bär war eine ruhige Hand gefragt. Wohlgemerkt: Es waren nur Attrappen.
Manch ein Besucher der Burg Rötteln wird sich gewundert haben beim Anblick von zwei Bisons, die unterhalb der Burg auf der Wiese standen. Dazu waren in und um die Burg Drachen zu sehen. Des Rätsels Lösung: Die Bogenschützen des Longbow-Teams Minseln hatten zu Ihrem traditionellen Bogenturnier auf der Burg geladen. 180 Bogenschützen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren angereist, um sich in unterschiedlichen Bogen- und Altersklassen zu messen.