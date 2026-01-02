Long Covid im Raum VS: Wenn Corona nicht endet

Anhaltende Erschöpfung, geringe Belastbarkeit und diffuse Beschwerden: Long Covid verändert das Leben vieler Betroffener dauerhaft – auch im Schwarzwald-Baar-Kreis.
Schwäche und schnelle Erschöpfung, eingeschränkte Belastbarkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme sowie anhaltende Atem- und Muskelbeschwerden: Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion können unterschiedliche Organsysteme betreffen und sich bei den betroffenen Personen sehr unterschiedlich äußern. Gemeinsam haben alle Betroffenen allerdings eines – ihre Lebensqualität und ihr Alltag sind beeinträchtigt.