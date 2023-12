London: Neues Banksy-Kunstwerk gestohlen - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Nach dem Diebstahl eines neuen Werks des Street-Art-Künstlers Banksy im Süden Londons hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Ein am Samstag in Gewahrsam genommener Mann wurde gegen Kaution wieder freigelassen, wie die Londoner Polizei am Sonntag mitteilte. Zugleich gab sie die Festnahme des zweiten Mannes wegen Verdachts auf Diebstahl und Sachbeschädigung bekannt.

Die Installation - ein Stoppschild, an dem an Kampfdrohnen erinnernde Miniaturflugobjekte angebracht wurden - war am Freitagmorgen im Viertel Peckham im Südosten der britischen Hauptstadt aufgetaucht. Gegen Mittag veröffentlichte Banksy dann selbst Bilder des Werks auf seinem Nutzerkonto im Onlinedienst Instagram. Mit solchen Posts bekennt sich Banksy seit Jahren zur Urheberschaft seiner Werke.

Lesen Sie auch

Weniger als eine Stunde später wurden zwei Männer von Zeugen dabei gefilmt, wie sie das Verkehrsschild abmontierten und einer von ihnen mit dem Werk davonrannte. Die Polizei erklärte zunächst, ihr sei keine Straftat gemeldet worden. Der Gemeinderat des Stadtteils Southwark, in dem Peckham liegt, meldete den Vorfall der Polizei.

Bereits im Februar ein neues Banksy-Werk kurz nach Auftauchen verschwunden

„Es hätte nicht entfernt werden sollen, und wir wollen es zurückhaben, damit jeder in der Gemeinschaft Banksys brillantes Werk genießen kann“, erklärte die Vize-Gemeinderatsvorsitzende Jasmine Ali über das Stoppschild. „Wir haben das Entfernen unseres Schildes der Polizei gemeldet, um es zurückzubekommen.“

Die Londoner Polizei lancierte den Aufruf, wer Hinweise zu dem Vorfall habe oder wisse, wo sich das von Banksy gestaltete Verkehrsschild befinde, solle sich bei ihr melden.

Bereits im Februar war ein neues Werk Banksys kurz nach dem Auftauchen entfernt worden: An einer Wand in Margate im Südosten Englands tauchte am Valentinstag das Bild „Valentine’s Day Mascara“ auf, das offenbar häusliche Gewalt thematisiert: Es zeigt eine im Stil der 1950er Jahre gekleidete Hausfrau mit einem geschwollenen Auge und einem fehlenden Zahn, die ihren Partner in eine echte, an der Häuserwand lehnende Gefriertruhe schiebt.

Banksy erregt mit Kunstwerken immer wieder Aufsehen

Später wurde es von Menschen entfernt, die sich als Mitarbeiter der Stadtverwaltung ausgaben. Im September tauchte das Bild dann in der Ausstellung „The Art of Banksy“ im Zentrum Londons wieder auf - wo es kostenlos besichtigt werden kann.

Banksy erregt mit seinen Kunstwerken immer wieder Aufsehen. Seine Werke sind zu Millionenbeträgen verkauft worden. Über die Identität des Künstlers wird seit Jahren spekuliert, er selbst hält sich aus der Öffentlichkeit heraus. Im vergangenen November tauchte ein Interviewausschnitt aus dem Jahr 2003 auf, in dem er seinen Vornamen mit „Robbie“ angibt.