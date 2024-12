London: Buckingham-Mitarbeiterin randaliert nach Weihnachtsfeier

1 Mitarbeiter des königliches Palastes sind angeblich durch ungebührliches Benehmen aufgefallen. Foto: imago images/Shotshop

Auch die Beschäftigten der königlichen Paläste kommen vor Weihnachten im Team zusammen. Allzu besinnlich ging es bei einem Treffen in London aber anscheinend nicht zu.









Diskret und unauffällig zeigen sich die Beschäftigten der königlichen Familie in Großbritannien in aller Regel. Bei einer Weihnachtsfeier von Angestellten des Buckingham-Palastes allerdings ist in eine handfeste Schlägerei ausgeartet. Wie die Polizei der britischen Hauptstadt am Freitag bekanntgab, musste sie letztlich bei der Feier in einer Bar in Fußnähe der königlichen Residenz eingreifen. Eine Frau sei festgenommen worden. Sie habe Gläser zertrümmert und versucht, einen Bar-Mitarbeiter anzugreifen. Die Feier in der Bar fand am Dienstag nach einer offiziellen Veranstaltung im Palast statt.