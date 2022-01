1 Mund ist angenehmer als Nase – aber ist es auch zuverlässig? Foto: Kneffel

Albstadt - Die Urteile könnten unterschiedlicher kaum ausfallen. Christine Sulz von der Unteren Apotheke in Ebingen, die als einzige in Albstadt PCR-Tests vornimmt, ist von den Lollis alles andere als überzeugt. Am 17. Januar, berichtet sie, seien von 130 PCR-Tests, die aufgrund eines positiven Schnelltests veranlasst wurden, gut und gern 60 Prozent negativ gewesen, und davon sei der größere Teil aus den Schulen und Kindergärten gekommen.

Mittlerweile seien die PCR-Testkapazitäten weitgehend ausgelastet, von den Laborkapazitäten ganz zu schweigen. Unter diesen Umständen, findet Sulz, wäre es zu begrüßen, wenn Fehlerquellen ausgeschaltet werden könnten – und die Lollis seien da augenscheinlich erste Wahl: Der Verdacht liege nah, dass sie nicht nur auf Viren ansprechen, sondern auch auf die Ingredienzien von Kaugummis oder Kinderzahnpasta.

Hersteller gibt niedriger Fehlerquote an

Im Rathaus Albstadt sieht man das Problem, aber dass es so groß ist, wie Sulz behauptet, kann sich Elke Konzelmann-Boss vom Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales, nicht so recht vorstellen. Man habe an den Schulen nachgefragt, wie viele Fehlalarme die Lolli-Tests hervorgerufen hätten; das endgültige Ergebnis stehe, da die Sekretariate noch anderes zu tun hätten als Statistiken aufzuschlüsseln, derzeit noch aus.

Dagegen gebe es ein vorläufiges: Die Quote der Fehlschüsse liege momentan bei 0,69 Prozent und damit vollkommen im Rahmen. In den Rankings habe das verwendete Produkt gut abgeschnitten; mit dem Hersteller sei man in ständigem Kontakt. Wo die 60 Prozent der Unteren Apotheke herkommen, kann sich Konzelmann-Boss nicht erklären. Immerhin, teilweise wurden die Tests in der Schule ans Ende der ersten Stunde verlegt, damit der Zahnpasta im Mund Zeit bleibt, sich zu verflüchtigen.

Keine Testalternativen

Die Stadt Albstadt hat unter den gegebenen Umständen nicht die Absicht, auf andere Testvarianten umzusteigen – bei kleinen Kindern, betont Elke Konzelmann-Boss, sei ein Schnelltest via Nase ja schlechterdings nicht möglich. Dass die Korrekturmöglichkeit, die der PCR-Test darstellt, in Kürze durch die Priorisierung wegfallen und ein negativer Schnelltest damit um einiges folgenreicher werden könnte als bisher, ist ihr bewusst.