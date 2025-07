Lokführer waren in Villingen tätig: Spendenaktion nach Zugunglück bei Riedlingen gestartet

1 Bei dem Zugunglück in Riedlingen sind drei Menschen verunglückt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Die beiden verstorbenen Lokführer des Zugunglücks in Riedlingen waren in der DB-Einsatzstelle in Villingen tätig. Eine Spendenaktion soll ihre Familien nun unterstützen.







Noch immer sitzt der Schock nach dem verheerenden Zugunglück am Sonntagabend in Riedlingen (Kreis Biberach) tief und die Betroffenheit reicht bis in die Region. Bei dem Unfall, bei dem ein Regionalexpress entgleist war, sind drei Menschen ums Leben gekommen: der 32-jähriger Lokführer, ein 36-jähriger Bahn-Auszubildender und eine 70 Jahre alte Reisende. Nun hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) für die Hinterbliebenen eine Spendenaktion gestartet.