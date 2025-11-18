Lokalshow in Sulgen: Züchter trotzen demografischem Wandel

Die Ausstellung des Kaninchenzuchtvereins Schramberg war gut besucht. Auch mit dem Zuchtergebnis und der Besucherzahl ist der Verein sehr zufrieden.
Für die jährliche Lokalschau in der Festhalle Sulgen hatten acht Züchter aus Schramberg und vier Gastzüchter aus Tennenbronn zusammen 103 Kaninchen aus 13 verschiedenen Rassen und acht Farbenschlägen ausgestellt. Dies waren 24 Tiere weniger als im Vorjahr, wofür Vorsitzender Arno Hangst eine plausible Erklärung hat. „Altershalber halten im Vergleich zum Vorjahr fünf unserer Züchter keine Kaninchen mehr und neue Züchter sind keine dazugekommen“.