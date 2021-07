Gedenkvortrag zum 20.Juli 1944 Stauffenbergs Enkelin rühmt Lautlingen

Wohl kaum ein Vortrag, der in den vergangenen Jahren zum Gedenken der Männer des 20. Juli in Lautlingen gehalten wurde, war so persönlich wie der diesjährige. Sophie von Bechtolsheim erzählte von ihrer Familie, den Stauffenbergs, und was ihnen Lautlingen bedeutet.