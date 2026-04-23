Lokalpolitik in Lörrach-Haagen: SPD im Einsatz für einen liebenswürdigen Stadtteil

Bei der Hauptversammlung der SPD Haagen stand neben der Aufarbeitung der Landtagswahl vom März auch die Ehrung von Inge Gula im Mittelpunkt.

In ihrem Bericht verwies die Vorsitzende der SPD Haagen, Christa Rufer, auf den enormen Arbeitsanfall, der durch die Bundestagswahl im vergangenen Jahr und die Landtagswahl im März vor Ort zu bewältigen war. Enttäuscht zeigten sich die Anwesenden von der Form des Wahlkampfes. Das Wahlergebnis der SPD bei den Landtagswahlen im März bezeichnete Rufer als „Desaster“. Die SPD müsse aber auch daran arbeiten, lokal mit ihren Themen wahrgenommen zu werden. In Haagen werde man sich weiter auf die Umsetzung des Leitbildes eines liebenswürdigen Ortsteils mit Lebensqualität für Jung und Alt fokussieren.

Ausblick: Die Haagener SPD will sich auch künftig stark machen für eine Ortsentwicklung rund um die Ortsverwaltung, wo auch die Grundschule, der Evangelische Kindergarten, die Kita in der Alten Schule, die Alte Halle Haagen und die Schlossberghalle mit dem Wochenmarkt bereits ihren Standort haben. Hier wohnten auch die meisten Einwohner Haagens, so dass auf dem Gelände der Ortsverwaltung auch ein Nahversorger und Arztpraxen gut platziert werden könnten. Eine schnelle Lösung werde es nicht geben. Erst müsse die Feuerwehr in einer neuen Feuerwache Nord gut untergebracht werden.

Weitere Themen waren die Einhaltung von Tempo 30 auf der Durchgangsstraße und der Schutz der Fußgänger entlang der Wiese. Die bauliche Trennung des Fuß- und Radverkehrs und Maßnahmen zum Schutz der Fußgänger habe man in den Gemeinderat eingebracht. Passiert sei jedoch noch nichts. Durch die geänderte Vorfahrtsregelung habe die Geschwindigkeit der Radfahrer vom Haagener Wuhr Richtung Tumringen und damit die Gefährdung der Fußgänger enorm zugenommen, hieß es.

Rückblick: Christa Rufer berichtete von ihrem Einsatz im Gemeinderat für einen verlässlichen, attraktiven und bezahlbaren Nahverkehr. Trotz der schwierigen Haushaltslage müsse das Ticket 4LÖ beibehalten werde. Viele Bürger seien zum Einkaufen, für Arztbesuche oder sonstige Dienstleistungen auf den Bus angewiesen, hieß es bei der Hauptversammlung der SPD Haagen.

Bericht des Ortsvorstehers: Der Haagener Ortsvorsteher Horst Simon konnte berichten, dass der Bau des Evangelischen Kindergartens endlich begonnen wurde. Im Herbst 2027 werde der dritte Bauabschnitt der Schlossberghalle starten. Die geplanten Kosten lägen bei etwa 4,3 Millionen Euro. Das Feuerwehrgerätehaus werde 2026/2027 erweitert, damit das Löschfahrzeug (Liefertermin: März 2027) untergestellt werden kann. Des Weiteren würden die Umkleideräume hergerichtet.

Die Umstellung von Delegierten- auf Mitgliederversammlungen auf Kreisebene wird von den Haagener Genossen abgelehnt. Diskussionen sollten vor Ort geführt werden, der Kreisverband habe eine übergeordnete Funktion. Die Umstrukturierung mit der Reduzierung auf sechs Ortsvereine im Kreis Lörrach wurde befürwortet. Die neuen Ortsverbände sollten aber bei ihrer Namensgebung mit Ortsteil- oder Stadtteil-Namen erkennbar bleiben.

Ehrung: Die Vorsitzende Christa Rufer überreichte Inge Gula für die mehr als 50-jährige Mitgliedschaft in der Haagener SPD die Ehrungs-Urkunde und bedankte sich für ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagemet weit über die SPD hinaus. Gula habe sich 15 Jahre lang als Ortsvorsteherin und Ortschaftsrätin für Haagen eingesetzt, war Lörracher Gemeinde- und Kreisrätin. Sie ist heute noch aktiv in der Buchschachtel im Bahnhof Haagen.

Finanzen: Der Kassenbericht wurde von Norbert Bauer vorgetragen. Vorstand und Kassierer wurden einstimmig entlastet.

Wahlen: Vorsitzende Christa Rufer, Stellvertreter Horst Simon, Kassierer Norbert Bauer, Schriftführerin Jutta Engel, Beisitzer: Inge Gula, Alfons Kunzer, Delegierte zur Kreiskonferenz: Norbert Bauer, Horst Simon, Alfons Kunzer