Lokalpolitik in Lörrach-Haagen: SPD im Einsatz für einen liebenswürdigen Stadtteil

Bei der Hauptversammlung der SPD Haagen stand neben der Aufarbeitung der Landtagswahl vom März auch die Ehrung von Inge Gula im Mittelpunkt.
In ihrem Bericht verwies die Vorsitzende der SPD Haagen, Christa Rufer, auf den enormen Arbeitsanfall, der durch die Bundestagswahl im vergangenen Jahr und die Landtagswahl im März vor Ort zu bewältigen war. Enttäuscht zeigten sich die Anwesenden von der Form des Wahlkampfes. Das Wahlergebnis der SPD bei den Landtagswahlen im März bezeichnete Rufer als „Desaster“. Die SPD müsse aber auch daran arbeiten, lokal mit ihren Themen wahrgenommen zu werden. In Haagen werde man sich weiter auf die Umsetzung des Leitbildes eines liebenswürdigen Ortsteils mit Lebensqualität für Jung und Alt fokussieren.