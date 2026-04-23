Lokalpolitik in Lörrach: Grüne Jugend in Lörrach tauscht sich über Landespolitik aus

Beim gemeinsamen Pizzaessen mit Sarah Hagmann wurden viele Themen diskutiert. Wie kann sich die Jugend einbringen?

Die Grüne Jugend Lörrach freute sich laut Mitteilung, bei ihrem gemeinsamen Pizzaessen am Freitag die frisch gewählte Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann zu begrüßen. Bei Pizza, Getränken und einem regen politischen Austausch ging es um die Landespolitik, wie junge Menschen sich am besten darüber informieren können und welche Möglichkeiten bestehen, sich mit eigenen Ideen einzubringen.

Lokale Themen Sarah Hagmann dazu: „Ich stehe selbstverständlich immer als Ansprechpartnerin in Sachen Landespolitik zur Verfügung. Und ob grünes Mitglied oder nicht: Wer Interesse an vertieften Einblicken in den Politikalltag hat, kann sowohl bei mir als auch in der grünen Landtagsfraktion in Stuttgart ein Praktikum absolvieren.“

Neben dem Austausch nutzte die Grüne Jugend Lörrach die Gelegenheit, Sarah Hagmann ihre Forderungen für die Landespolitik mit nach Stuttgart zu geben - etwa den Tierschutz zum Beispiel hinsichtlich Anbindehaltung von Rindern nicht aus den Augen zu verlieren oder auch die Realisierung eines baldigen S-Bahn-Halts am neuen Zentralklinikum.

Die Grüne Jugend Lörrach trifft sich einmal monatlich freitags zu einem gemeinsamen Pizzaessen mit geselligem Austausch über aktuelle Politik im Grünen Büro in der Spitalstraße 56.

Interessierte willkommen

Hierzu sind alle Interessierten und Nicht-Mitglieder bis 28 Jahren ausdrücklich willkommen. Eingeladen wird auch über den Instagram-Account der GJ-Lörrach. Wer Interesse hat, kann über Social Media oder „kontakt@gruene-jugend-loerrach.de“ Kontakt zur GJ-Lörrach aufnehmen, so der Hinweis.