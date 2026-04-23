Lokalpolitik in Lörrach: Grüne Jugend in Lörrach tauscht sich über Landespolitik aus

Beim gemeinsamen Pizzaessen mit Sarah Hagmann wurden viele Themen diskutiert. Wie kann sich die Jugend einbringen?
Die Grüne Jugend Lörrach freute sich laut Mitteilung, bei ihrem gemeinsamen Pizzaessen am Freitag die frisch gewählte Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann zu begrüßen. Bei Pizza, Getränken und einem regen politischen Austausch ging es um die Landespolitik, wie junge Menschen sich am besten darüber informieren können und welche Möglichkeiten bestehen, sich mit eigenen Ideen einzubringen.