Lokalpolitik: Die Grünen in Grenzach-Wyhlen formieren sich neu

1 Foto: Josha Frey Sandra Grether, Elvis Bejtović und Georg Stenz sind der neue Vorstand des Ortsverbands der Grünen in Grenzach-Wyhlen.







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Nach der für die Grünen im Landkreis erfolgreich verlaufenen Landtagswahl formiert sich der Ortsverband Grenzach-Wyhlen neu. In der vom Kreisvorstand (Daniela Huber, Josha Frey) geleiteten Sitzung am Montagabend wurden laut Mitteilung des Ortsverbands Sandra Grether (vorne rechts), Elvis Bejtović (oben rechts) und Georg Stenz (unten Mitte) als neuer Vorstand sowie Christina Probst (oben links), Aaron Gössler (oben Mitte) und Yorick Weiß als Beisitzer neu gewählt. In der anschließenden Aussprache berichtete die Gemeinderatsfraktion über aktuelle Themen und stellte sich den Fragen aus der Runde. Mit Blick auf die Ankündigung von Bürgermeister Tobias Benz, sich in Offenburg zur Wahl des Oberbürgermeisters zu stellen, wurde intensiv diskutiert und erste Visionen sichtbar, wie die Gemeinde aus Grünen-Sicht zu einem noch lebenswerteren Ort weiterentwickelt werden könne. Der Ortsverband will sich nach eigenem Bekunden aktiv um die für die Menschen wichtigen Aspekte kümmern.