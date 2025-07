Alessa Maier vom TC Hechingen unterliegt der Chinesin Zongyu Li in der Qualifikation zu den Ladies Open mit 2:6 und 2:6. Das Spiel steigt unter regnerischen Bedingungen.

„Ich habe zu spät angefangen gut zu spielen. Im großen und ganzen war es schon eng, aber ich habe zu selten die finalen Punkte gemacht“, erklärte Alessa Maier im Anschluss an ihr Quali-Spiel.

Mit halbstündiger Verspätung startete ihre Partie gegen die an Nr. 6 der Qualifikation gesetzte Chinesin Zongyu Li. Maier lag schnell mit 0:4 hinten, die ersten zehn Punkte des Matches gingen alle an ihre Kontrahentin. Nach diesen Startschwierigkeiten, während dessen sie viele einfache Fehler machte, kam sie besser in Fahrt, brachte ihre Aufschlagsspiele zum 1:4 und 2:5 jeweils durch, verlor den ersten Satz aber mit 2:6.

Mehrere Doppelfehler

Nicht zufrieden war die 22-Jährige dabei mit ihrem Aufschlag. „Ich hadere damit schon die gesamte Saison, auch heute war es sehr schwierig. Ich bin wenig Risiko gegangen, weil es sonst noch mehr Doppelfehler geworden wären. Ich bin mit meinem Aufschlag zu selten gut in den Punkt gekommen“, so Maier.

Die Spielerinnen hatten immer wieder mit wechselnden Bedingungen zu kämpfen. Teils regnete es stärker, teils war es ein Nieseln, phasenweise blieb es auch trocken. Das Spiel konnte aber glücklicherweise ohne Unterbrechungen durchgespielt werden. Maier zog ihr Langarmshirt mehrmals an und wieder aus. „Die Plätze waren nicht schlecht, aber natürlich etwas langsamer. Da ich relativ flach spiele, war das eher blöd für mich“, analysierte Maier. Ihre Gegnerin setzte zudem viele Bälle genau auf die Linie und spielte auch einige gut getimte Stopps.

Li dreht auf

Im 2. Satz ging Maier zunächst 1:0 in Führung, kassierte im folgenden Aufschlagsspiel aber das Break und lag dann 1:3 im Hintertreffen. In einem sehr langen und mit spektakulären Ballwechseln gespicktem Spiel verkürzte sie aber auf 2:3 und blieb auf Tuchfühlung zu Li. Diese ist im ITF-Ranking auf 366 platziert und wie Maier 22 Jahre alt. Zuletzt erreichte sie bei einem Turnier in China das Halbfinale.

Es folgten weitere knappe Spiele, am Ende konnte die Chinesin aber auch den zweiten Satz mit 6:2 für sich entscheiden. „Sie hat gar nicht gespielt wie eine Linkshänderin, das war alles relativ normal“, ging Maier noch auf diesen Fakt ein. Sie spielt nun noch ein Turnier in Salem und ist für den Rest der Woche dann auch noch als Helferin auf der Anlage aktiv.