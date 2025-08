Die Landes- und Ringmeisterschaften im Gespannfahren wurden in Ottenheim zum Erfolg. Gleich mehrere Fahrer aus der Region fuhren auf Top-Positionen.

Der Reit- und Fahrverein (RFV) meisterte am Wochenende im Wortsinn zwei parallel zueinander stattfindende Turniere im Natursportpark an der Rheinstraße. Neben den Landesmeisterschaften für Pferde und Ponys (Klasse S*) fanden auch die Ortenauer Ringmeisterschaften (A*) statt.

Vereinzelte Absagen einmal außen vor gelassen, starteten über die drei Turniertage über 90 Gespanne in den acht ausgerichteten Wettbewerben (Ergebnisse siehe Info). Wie gewohnt, ergab sich im Fahrsport das Endergebnis aus der kombinierten Wertung der drei Teilprüfungen Dressur, Geländefahren und Kegelfahren.

Von den zum Teil heftigen Sturm- und Regenereignissen, die Umlandgemeinden wie Lahr und Offenburg übers Wochenende schüttelten, wurde das Ried fast komplett verschont. Das ließ Fahrsport auf hohem Niveau zu, da sich vor allem die Geländestrecke in griffigem, gut vorbereitetem Zustand zeigte.

Starke Fahrer aus der Region

Aktive aus dem Ried mischten bei den Entscheidungen kräftig mit. Dominik Hamm (RFV Ottenheim) wurde mit „Diva FL“ bei den Pferde-Einspännern Landes-Vizemeister, nachdem er vor Wochenfrist erst Dritter der Deutschen Jugendmeisterschaften geworden war. Vor allem der fehlerlose Umlauf am letzten Tag brachte Hamm nochmals nach vorne, nachdem es an den ersten beiden Tagen nicht immer wie gewünscht lief. „Diva FL bietet noch einiges mehr an Potenzial.

Man muss aber auch sagen, dass es schwer genug ist, an zwei aufeinander folgenden Wochenenden sofort wieder Spitzenleistung zu zeigen“, ordnete Weltmeister Philipp Faißt (Turnierleitung) ein. Die Meißenheimer Birgit Lutz und Wolfgang Lohrer rundeten auf den Plätzen drei und vier den erfolgreichen Einspänner-Wettbewerb ab. Bei den Pony-Zweispännern fuhr Anne Hürster vom gleichnamigen Ichenheimer Hof mit „Dragoon Dragon Heart“ und „Dragoon-Roheryn“ auf Rang zwei. Vor ihr platzierte sich lediglich, allerdings auch mit großem Abstand, der mehrfache Weltmeister und Topfavorit Steffen Brauchle (Schloss Kapfenberg).

Viele Teilnehmer im A-Bereich

Die Ringtitelkämpfe entwickelten sich zur inoffiziellen Riedmeisterschaft. Weltmeister Fabian Gänshirt (Ottenheim/„Descarada F“) war bei den Pony-Einspännern nicht zu schlagen. Allerdings wurde es am Ende noch knapp, da sich Gänshirt einen Fehler beim Kegelfahren erlaubte. Clubkamerad Marco Frenk („Hercule“), der sein erstes Turnier nach drei Jahren Pause bestritt, zeigte einen engagierten Wettkampf und wurde Zweiter. Die weiteren Ringmeisterinnen rekrutierten sich vom Hürsterhof. „Insgesamt hatten wir eine hohe Teilnehmerquote gerade im A-Bereich, so dass zum Beispiel die Zeiteinteilung für den Samstag herausfordernd war. Aber es ist wieder etwas Gutes dabei herausgekommen, zumal alles geklappt hat“, beschrieb RFV-Vorstandsmitglied Peter Kees als aufmerksamer Beobachter an der Geländestrecke.

Ein Sturz war im Laufe des Wochenendes zu verzeichnen, der glücklicherweise ohne schlimmere Folgen blieb. Organisatorisch zeigte der RFV Ottenheim als langjähriger Ausrichter von Titelkämpfen von nationaler bis Kreisebene seine ganze Erfahrung. „Es waren gelungene, reibungslos ablaufende Turniertage“, fasste Philipp Faißt zusammen.

Die Ergebnisse der Meisterschaften

Landesmeisterschaften (Klasse S*)



Einspänner Pferde:

1. Manuela Höfs (Weil der Stadt/Dutchman`s Surprise): 120,49; 2. Dominik Hamm (Ottenheim/Diva FL): 139,22; 3. Birgit Lutz (Meißenheim/Dayna): 140,21; 4. Wolfgang Lohrer (Meißenheim/Zoraya FL): 168,08; 5. Rolf Saar (Sinzheim/Enzo): 179,49. Einspänner Ponys:

1. Anna Genkinger (Hof Georgenau/AMD Nurejev): 107,48; 2. Sonja Steimle (Leutkirch-Diepoldshofen/Sternenstaub): 112,67; 3. Luisa Dietrich (Brettachtal/White Socks): 113,01; 4. Philipp Stolzenberger (Reilingen/Galileo): 118,95; 5. Katrin Hertkorn-Kiefer (Nordstetten-Horb/Balotelli): 127,66. Zweispänner Pferde:

1. Claudia Gschwind (Waldburg/Antaris el Loco + Viano P): 112,22; 2. Laura Oberlin (Bühl/Feingold + Daikyo Star): 119,01; 3. Lars Weiß (Bönnigheim/Curly + Juwolanda D.): 132,19; 4. Eberhard Schäfer (Marbach/Alassio + Eagle): 134,96; 5. Jochen Weber (Zaisenhausen/Frieda + Ober G.W): 144,96. Zweispänner Ponys:

1. Steffen Brauchle (Schloß Kapfenburg/AMD Late Night + Nepomuk): 108,81; 2. Anne Hürster (Hürsterhof/Dragoon Dragon Heart + Dragoon-Roheryn): 125,98; 3. Sven Genkinger (Pfalzgrafenweiler/Wintertraum vom Lattenberg + Norena): 132,91; 4. Rolf Schmelzer (Hohenlohe-Franken/Riano + Bünteeichen Napoleon): 133,61; 5. Michael Hutzmann (Kraichgau/Diamond’s Dynamite FH + Eulenhof Sputnik): 138,23.

Ringmeisterschaften Ortenau (Klasse A*)



Einspänner Pferde:

1. Fabian Gänshirt (Descarada F): 66,30; 2. Marco Frenk (beide Ottenheim/Hercule): 68,97; 3. Patricia Doninger (Ichenheim/Easton): 72,43; 4. Günther Kern (Meißenheim/Casido): 73,19; 5. Sandra Loritz (Hürsterhof/Madonna van Het Singel): 77,38. Einspänner Ponys:

1. Platz Hannah Lehmann (Hürsterhof/Samira): 73,25; 2. Monika Fleig (Meißenheim/Heidewinde’s Kayden): 75,62; 3. Leonie Armbruster (Hürsterhof/Dragoon Arwen): 79,68; 4. Yvonne Beik (Rheinau/Destella): 84,99; 5. Sabine Hoppen-Mick (Meißenheim/Fräulein Marianne): 88,56. Zweispänner Ponys:

1. Platz Rahel Gedemer (Calimero und Marco): 80,38; 2. Platz Timo Härle (beide vom Hürsterhof/Tina vom Hürsterhof + Yakari vom Hürsterhof): 99,70.