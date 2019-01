Schramberg Woher kommt mein Name: Allgaier/Allgeier

Bei der Besiedlung des Schwarzwalds, die zu weiten Teilen im Hochmittelalter und damit zur Zeit der Namensentstehung erfolgte, wurden die Bauern dort, wo sie sich niederließen, häufig nach ihrer Herkunft benannt. Die Familiennamen Bayer, Beha ("der Böhme"), Schweizer oder Schwab und eben auch Allgaier gehen in der Regel auf eine solche Einwanderung zurück. Die ersten Namensträger stammen also aus dem Allgäu. Der Name dieser Region bedeutet übrigens "Landschaft mit den Bergwiesen".

In der Schramberger Gegend tauchen zwar schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts vereinzelte Namensträger auf. Aber erst mit Christian Allgayer auf dem Tennenbronner Wiesenbauernhof (1612 bis 1658) etablierte sich der Name in der Raumschaft.