Nordschwarzwald Singen wie Popstar Shawn Mendes

Annalenas Augen leuchten als Musikproduzent Rawand Baziany die Tür zum Tonstudio "Black Shack Recordings" in der Calwer Burgsteige öffnet. "Das wird bestimmt richtig cool", sagt sie mit Blick auf den riesigen Contrabass, die Verstärkersammlung mit Modellen aus den 40er Jahren bis heute und die restaurierten Tonbandgeräte, die sich im Erdgeschoss des Fachwerkhauses aneinander reihen. Im Vintage-Tonstudio von Baziany und Stephan Brodbeck sieht es aus wie zu Elvis Zeiten. Tatsächlich existiert es aber erst seit 2010. "Normalerweise spielen hier internationale Bands beispielsweise aus den USA, Tschechien oder England ihre Alben ein", erzählt Bazianky. Mit der Aktion "Wünsch Dir Was" machen es der Schwarzwälder Bote und das Team von "Black Shack Recordings" möglich, dass heute die dreizehnjährige Annalena im Studio steht und ihren Wunschsong "Life of the Party" von Shawn Mendes einsingen kann. Fast wäre der Termin geplatzt: Die Achtklässlerin kämpft mit Heiserkeit. Doch zwei Tage Regenerationszeit und viele Halswehbonbons haben geholfen. Nach der kurzen Begrüßung geht es für Annalena direkt in den Aufnahmeraum. Über Kopfhörer hört sie die Instrumentalspur von "Life of the Party". "Über die Kopfhörer kannst du gleich auch deine eigene Stimme hören", erklärt Baziany, den hier alle Ray nennen. Er dreht an Knöpfen und verschiebt Regler. Nach dem sich die beiden auf eine Lautstärke geeinigt haben geht es los. "Sing einfach mal drauf los, ich nehme noch nicht auf", leitet Ray an. Und Annalena legt los.