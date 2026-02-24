Kundinnen und Kunden suchen Handwerksbetriebe oder Arztpraxen heute häufig zuerst über das Smartphone. Schätzungen gehen davon aus, dass inzwischen fast jede zweite Suchanfrage bei Google einen regionalen Bezug hat. Wer nicht auf der ersten Ergebnisseite oder im Kartenbereich auftaucht, überlässt potenzielle Aufträge überregionalen Anbietern. Für viele mittelständische Betriebe entscheidet die lokale Auffindbarkeit darüber, ob das Telefon regelmäßig klingelt und das Auftragsbuch gut gefüllt ist.
Was lokales SEO ausmacht