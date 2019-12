Oberndorf Nixen begleiten die Narren übern See

Narrentypen aus jeder der vier Zünfte "fahrn" in einem Boot "übern See". Flankiert werden sie von Nixen. Eine Hommage Meiers an den Künstler Peter Lenk, dessen Skulpturen den bekannten Brunnen "Bodenseereiter" am Landungsplatz in Überlingen zieren.

Meier hat an der Kunstakademie in Stuttgart studiert und ist seit 1992 als freiberuflicher Illustrator tätig. Dabei arbeitet er von seinem Wohnort Oberndorf aus international für Werbung, Film und Print. Bis nach Hollywood hat sich sein Talent als Zeichner herumgesprochen. Für den Hollywood-Regisseur Roland Emmerich hat er schon das eine oder andere Storyboard erstellt.