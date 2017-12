Horb a.N. Im Gemeinderat gibt es Personalwechsel

Brenner hat einen Antrag auf Ausscheiden aus dem Gemeinderat gestellt. Der Grund: In einem Brief an die Stadtspitze hat sie auf die häufigen beruflichen Abwesenheitszeiten verwiesen. Sie ist Präsidentin des Statistischen Landesamts.

Laschinger: "Ich habe zeitgleich einen Anruf von Carmina Brenner erhalten und das Schreiben vom Oberbürgermeister, dass ich als Nachrücker vorgesehen bin."Und Laschinger will, falls der Gemeinderat zustimmt, was eigentlich nur Formsache ist, wieder als Stadtrat antreten. Laschinger: "In Zeiten, in denen man in Berlin sieht, was ein Nein für Konsequenzen haben kann, sage ich Ja zur Verantwortung."

Michael Laschinger – einer der klugen und überaus engagierten Köpfe der Horber Kommunalpolitik. Laschinger war acht Jahre lang Ortsvorsteher von Bildechingen und gefühlt "gut 15 Jahre im Gemeinderat". Bei der letzten Kommunalwahl verpasste er knapp den Einzug in den Gemeinderat. Mit mehr als 3600 Stimmen landete er zwar insgesamt auf dem 19. Platz von insgesamt 32 Mitgliedern, wie er vorrechnet. Aufgrund der angewendeten Zählmethode für die Sitzverteilung reichte es aber für ihn nicht für einen Sitz im Gremium.