Horb a.N. Hohenberg soll Stadion bekommen

Der Plan ist noch geheim. Das Rathaus lehnt es auch ab, öffentlich darüber zu sprechen, als der Schwarzwälder Bote um ein Pressegespräch bittet.

In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 21. November, wurde groß über den Entwurf des Landschaftsrahmenplan der Region Nordschwarzwald diskutiert. Nicht diskutiert: zwei Projekte, die sich in der Anlage der Drucksache 162/2017 befinden – der Geheimplan für den Hohenberg-Park.

Hier listet das Rathaus die Anmerkungen auf. Also Sachen, die ihrer Meinung nach in diesem Landschaftsrahmenplan nicht berücksichtigt sind.