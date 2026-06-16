Lokale Wirtschaftsförderung: So war es beim Hinterhof-Apéro(l) in Wyhlen

Die Hinterhof-Apéro(l)s entwickeln sich zum Knüller. Das Publikum strömte am Montagabend in Scharen nach Wyhlen zur zweiten Auflage der neuen Veranstaltungsreihe.
Nachdem bereits der erste „Apéro(l) im Hinterhof“ bei Christians Sportshop in Grenzach zu einem Publikumsmagnet wurde, übertraf auch der zweite abendliche Treff – diesmal bei Zweirad Schlageter in der Eisenbahnstraße in Wyhlen – alle Erwartungen. Von überall her strömten die Menschen herbei, um sich im gemütlichen Ambiente des Hinterhofs mit anderen auszutauschen, ein kühles Getränk zu genießen und gemeinsam etwas zu essen. Für die Bewirtung sorgte das Team vom „Bahnhöfle“.