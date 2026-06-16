Lokale Wirtschaftsförderung: So war es beim Hinterhof-Apéro(l) in Wyhlen

Die Hinterhof-Apéro(l)s entwickeln sich zum Knüller. Das Publikum strömte am Montagabend in Scharen nach Wyhlen zur zweiten Auflage der neuen Veranstaltungsreihe.

Nachdem bereits der erste „Apéro(l) im Hinterhof“ bei Christians Sportshop in Grenzach zu einem Publikumsmagnet wurde, übertraf auch der zweite abendliche Treff – diesmal bei Zweirad Schlageter in der Eisenbahnstraße in Wyhlen – alle Erwartungen. Von überall her strömten die Menschen herbei, um sich im gemütlichen Ambiente des Hinterhofs mit anderen auszutauschen, ein kühles Getränk zu genießen und gemeinsam etwas zu essen. Für die Bewirtung sorgte das Team vom „Bahnhöfle“.

Belebung der Zentren Ein schlichter Hinterhof dürfte vom Platz schon bald nicht mehr ausreichen, um die erfolgreich gestartete Veranstaltungsreihe im eher überschaubaren Rahmen fortzusetzen. Die von der Gemeindeverwaltung mit der heimischen Geschäftswelt und örtlichen Vereinen initiierten „Hinterhof-Apéro(l)s“ als neues Format des gemütlichen Beisammenseins im Sinne der Belebung der Ortszentren stimme ganz einfach, so war von vielen Besuchern immer wieder zu vernehmen. So eine Gelegenheit müsse man auch wahrnehmen, hieß es aus Besuchermund. Entsprechend lange Schlangen bildeten sich am Getränke- und Essensstand.

Lockerer Rahmen

Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren berichteten, sie wollten beim Hinterhof-Apéro(l) ihre Eltern davon überzeugen, dass sie gemeinsam in den Urlaub fahren dürfen. Der Treff sollte dazu dienen, dass die Eltern sich kennenlernen können, berichteten die Teenager.

Als tolle Idee bezeichnete Gemeinderätin Gertrud Wittek (FW) den Hinterhof-Apéro(l), die zum ersten Mal dabei war. Claudia Grether und Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) sagten: „Für uns ist es ein Privileg, dabei sein zu dürfen.“ Marianne Müller (SPD) fand: „Die Veranstaltung muss man einfach unterstützen.“

Alle sind zufrieden

Vollauf zufrieden zeigten sich Silke d’Aubert, Wirtschaftsförderin der Gemeinde, sowie Tina Peterle, die für den Tourismus und das Stadtmarketing in der Gemeinde zuständig ist. Sie organisiert die Hinterhof-Apéro(l)s.

Gemeinsam mit Stefan Schlageter vom gleichnamigen Fahrradladen und „Bahnhöfle“-Wirtin Arbenita Shabani hatten sie einmal mehr eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die die Menschen in Scharen anlockte und das Zentrum von Wyhlen bis in den Abend hinein belebte.

Musik mit Mario Stracuzzi

Dafür sorgte nicht zuletzt auch der in der Region bekannte Gitarrist und Sänger Mario Stracuzzi, der mit einfühlsamen Klängen und zahlreichen Evergreens aus den Charts den Hinterhof-Apéro(l) auch zu einem musikalischen Leckerbissen machte.