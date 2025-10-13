Lokale Wirtschaft: Kein endgültiges Aus für Magnetic in Schopfheim

Trotz Umzug nach Hauingen herrscht am Fahrnauer Magnetic-Standort weiter Umtrieb. Also doch kein echter Abschied aus Schopfheim? „Genau“, bestätigt der Firmenchef unserer Zeitung.
Die Ankündigung Anfang 2023, dass die Firma Magnetic Autocontrol ihren Firmensitz Schopfheim nach Lörrach verlegt, signalisierte aus Unternehmenssicht den klaren Willen zur Investition in die Zukunft. Mehr Raum für Innovationen, dazu bessere Sichtbarkeit und deutlich repräsentativer fürs Empfangen der Kunden aus aller Welt: Die Vorteile des neuen Standorts im „Entenbad“ in Hauingen direkt an der Bundesstraße gegenüber dem bisherigen, eher versteckten Areal in der Fahrnauer Grienmatt lagen für die Magentic-Führung auf der Hand.