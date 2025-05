Nelson Mandela, Barack Obama, Cristiano Ronaldo – und ja, sogar Jesus taucht auf: Die interaktive Online-Weltkarte des Kartenspezialisten Topi Tjukanov aus Helsinki zeigt Namen statt Orte an. Der Grund: Sie führt die „bemerkenswertesten“ Menschen der Welt anhand ihrer Geburtsorte auf.

Wer weit genug in die blaue Karte hineinzoomt, dem werden auch Namen bekannter Persönlichkeiten aus Städten und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis angezeigt. Die angezeigten Personen lassen sich nach verschiedenen Kategorien filtern – und wer geografisch nicht so bewandert ist, der kann sich auch die tatsächlichen Ortsnamen anzeigen lassen.

Mit einem Klick auf den Namen erhält man weitere Informationen: den Bekanntheitsgrad, das Geschlecht und ob die Person noch lebt.

Doch wie wurden diese lokalen „Promis“ überhaupt ermittelt? Die Daten der Karte stammen laut Angaben des Kartenspezialisten aus einer sogenannten „kreuzweise verifizierten Datenbank bemerkenswerter Personen“ von Nature.com. Die Datenbank umfasst Informationen von Persönlichkeiten aus über 5000 Jahren – von 3500 vor Christus bis 2018 nach Christus – hauptsächlich gespeist durch Wikipedia und Wikidata.

Ex-Nationalspieler in Villingen-Schwenningen geboren

Werfen wir einen Blick in den Schwarzwald-Baar-Kreis: Im Fokus steht zunächst die Kreisstadt Villingen-Schwenningen. Wer gilt hier als bekannteste Person? Die Online-Karte gibt Aufschluss und nennt Sebastian Rudy. Der Profifußballer und Ex-Nationalspieler startete seine Profikarriere beim VfB Stuttgart, spielte danach für den FC Bayern München und beim FC Schalke 04. Heute lebt er in der Nähe von Heidelberg und ist im Amateurfußball aktiv.

Die interaktive Karte zeigt die Namen der bekanntesten Persönlichkeiten aus einem Ort an. Foto: Simone Neß

Weniger sportlich geht es in Bad Dürrheim weiter. Die Kurstadt wird auf der Karte von Manfred Bosch, ein deutscher Schriftsteller, Literaturhistoriker, Herausgeber und Publizist, vertreten.

Anselm Kiefer aus Donaueschingen

In Donaueschingen ragt der Name der bekanntesten Person besonders heraus: Anselm Kiefer. Der gebürtige Donaueschinger zählt zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern nach dem Zweiten Weltkrieg. Im „Notability Ranking“, das den Bekanntheitsgrad beschreibt, schafft er es dementsprechend sogar auf Rang 4956 – während Sebastian Rudy beispielsweise „nur“ den Rang 28161 belegt.

Weiter über die Baar geht es nach Blumberg. Wer hier zunächst an Schlagersängerin Michelle denkt, täuscht. Der Pokal geht in diesem Fall wieder an einen Fußballer – und zwar an Dieter Koulmann (1939-1979). Er war ein deutscher Fußballspieler, der in der Bundesliga unter anderem für den FC Bayern München und den MSV Duisburg gespielt hat.

Und wie sieht es im tiefen Schwarzwald aus? Wenig überraschend gilt ein Skispringer in Schonach als bekannteste Persönlichkeit – mit Hansjörg Jäkle hat ein ehemaliger deutscher Olympiasportler seine Wurzeln in der Schwarzwaldgemeinde.

Karte weißt Fehler auf

Allerdings zeigt sich: Die Karte ist mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. So wird in St. Georgen etwa der Autor Arnold Ehret (1866-1922) aufgeführt, der allerdings nicht in St. Georgen im Schwarzwald, sondern im gleichnamigen Stadtteil von Freiburg im Breisgau geboren ist. Und in Trossingen im benachbarten Landkreis Tuttlingen zeigt die Karte die Schriftstellerin Gaby Hauptmann an, obwohl sie eigentlich in Villingen-Schwenningen geboren wurde.

Im Zweifel lohnt sich also ein zweiter Blick auf die tatsächliche Herkunft der dargestellten Persönlichkeiten. Dennoch vermittelt die Karte einen guten Eindruck davon, wie viele bekannte Persönlichkeiten tatsächlich aus unserer Region stammen – und lädt ein, immer wieder neues zu entdecken.

Die Karte über die „Noteable People“ auf der ganzen Welt gibt es hier.