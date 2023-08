Dafür hat sich das Team einiges einfallen lassen. Nach dem Wettbewerb „Rund ums Bier“, organisierte es nun einen Aktionstag mit dem Fokus auf die örtliche Gastronomie.

Wie im Vorfeld angekündigt, sorgte die laue Sommernacht für das passende Ambiente in der Innenstadt.

Viel Musik in der ganzen Stadt

Ab 18 Uhr waren die Lokale mit Außenbewirtschaftung vollbesetzt. In Erwartung der musikalischen Unterhaltung genossen die Gäste das kulinarische Angebot. Entlang des verkehrsberuhigten Bereichs in der Innenstadt erklangen ab 19 Uhr die unterschiedlichsten musikalischen Richtungen.

Die Pizzeria da Leo erfreute die Gäste mit „De Barde vun de Baar mit Gitarre“, Mundharmonika und Gesang. Er warb mit: „Das Beste vun de Baar mit handgemachter Musik und eigener Mundartdichtung“. Immer noch strömten Gäste herbei, in der Hoffnung noch ein Plätzchen im Freien zu finden. Tastenkunst zeigte der Pianist Sandro Dalfovo mit seinem eleganten weißen Flügel im La Bottega. Ganz gegensätzlich dazu war die Stimmungs- und Tanzmusik im Café, Restaurant Walz. Dort wurde Stimmungsmusik wie Polka, Walzer und Marsch gespielt. Erinnerungen an Ernst Mosch wurden wach. Es spielte der Alleinunterhalter und Tanzmusiker Helmut Doser im vollbesetzten Restaurant. Flott ging es zu im Gasthaus Krone. Bernhard Dzmiel von der Band „Locker vom Hocker“, begeisterte mit Rock-Oldies und Schnulzen, passend zum Sommerabend ließ er temperamentvoll mit „Summer in the City“ die 60er Jahre wieder aufleben.

Sabines Schreibstube mit Sabine Fink war mit ihrem Ausschank gut gefragt. Die Stimmung in den Lokalen war spürbar gut. Das Leben draußen im Freien konzentrierte sich im Wesentlichen auf die innerörtliche Gastronomie mit den Alleinunterhaltern. Nur wenige Passanten flanierten durch die Friedrichstraße. Der Aktionstag war sichtlich erfolgreich.