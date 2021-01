Loipen rund um Simmersfeld Schneeverhältnisse laden zum Langlauf ein

Nicht alle Loipen stehen zur Verfügung

Während er vormittags mit Schneeräumen auf den Gehwegen bei der Schule und an den Kindergärten beschäftigt ist und sich auch um Dachlawinen kümmert, steht am Nachmittag das Befahren der Loipenstrecken auf seinem Dienstplan. Schwierigkeiten in den Waldstrecken verhindern jedoch, dass alle Loipen rund um Simmersfeld für das winterliche Vergnügen auf Langlaufskiern zur Verfügung stehen.