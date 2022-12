2 Mit Schwung geht es für diese Besucher auf Skiern in die neue Saison auf den Loipen von Kniebis. Foto: Schwark

"Die Loipen sind bereit", heißt es beim Sportverein Skizunft Kniebis (SV/SZ). Der Vorsitzenden Iris Schmieder ist damit ein Stein vom Herzen gefallen. Doch steigende Energie-Kosten treffen auch den SV/SZ.















Freudenstadt-Kniebis - Das Tauwetter im Süden des Landes hat Kniebis auf rund 900 Metern nicht erwischt. Die Arbeit vom Beschneiungsteam Lukas Schmieder und Jörg Haist war damit bei optimistischer Wettervoraussage nicht umsonst. Inzwischen ist zumindest die kurze Nachtloipe mit rund 1,5 Kilometern mit etwa 20 bis 30 Zentimeter technischem Schnee belegt. Abgerundet wird das Ganze durch rund fünf Zentimeter Naturschnee. Skating und klassischer Langlauf sind möglich.

Das kalte Wetter kommt dem SV/SZ Kniebis zugute. In relativ kurzer Zeit konnte das weiße Gold, bei mehr und mehr steigenden Energiekosten, hergestellt werden. Es wird darauf geachtet, so effektiv wie möglich zu beschneien, damit die weiße Pracht auch Tage mit Tauwetter übersteht.

In milden Wintern bleibt Nachtloipe oft der einzige Ort für Langlauf

Weiter hofft man auf Naturschnee, der bei ausreichender Höhe dafür sorgt, dass das Loipennetz rund um Kniebis bis Freudenstadt mit rund 80 Kilometern befahrbar ist. In milden Wintern bleibt die beschneite Nachtloipe oft der einzige Ort, der Langlauf in weitem Umkreis ermöglicht.

Die derzeitige Lage am Energie-Markt trifft aber auch den SV/SZ Kniebis. So muss man sich ab 1. Januar 2023 erst mal mit um ein Drittel steigenden Strompreisen befassen. "Wir versuchen, so sparsam wie möglich zu sein", so Vorsitzende Schmieder. Fürs Erste hat man sich entschlossen, das Flutlicht bereits um 21 Uhr abzuschalten. Man hofft, dass der aktuell produzierte Schnee bleibt und nur im Notfall weiter beschneit werden muss.

Nach der Wintersaison 2023 kommen weitere Kosten auf den Verein zu

Um die Kosten etwas aufzufangen, wurde die Tagesgebühr von zwei auf drei Euro angehoben. Einzelpersonen sind bei passender Schneelage von Mitte November bis in den April hinein mit 35 Euro dabei. Eine Familiensaisonkarte ist für 65 Euro zu haben. "Das muss man in manchen Skigebieten schon an einem Tag bezahlen", so Schmieder.

Mit Grausen denkt Schmieder an die Corona-Winter 2020 und 2021 zurück, als sie vor der geschlossenen Skihütte mit Maske Saison- und Tageskarten verkaufte. Einnahmen der Skihütte sind ein Standbein des Vereins. Strom, Wasser, Versicherungen und Abfall erzeugen erhebliche Kosten.

Nach der Wintersaison 2022/23 kommen weitere Kosten auf den Verein zu. Der Speichersee, aus dem das Wasser für die Beschneiung bezogen wird, ist undicht und muss ausgebaggert und abgedichtet werden. Voraussichtlich rund 30 000 Euro werden benötigt. Man hofft, dass dazu von der Stadt Freudenstadt und dem WLSB (Württembergischer Landessportbund) Zuschüsse gewährt werden.

Höhepunkt ist der deutsche Schülercup vom 17. bis 19. März

Sobald die Loipe befahrbar ist, zieht sie Wintersportler aus dem ganzen Land an. Urlauber und Tagestouristen freuen sich über das Skivergnügen. Nach bescheidenen Anfängen im Jahr 2002 mit einzelnen Lanzen, wurde die Beschneiungsanlage inzwischen fachkundig auf 23 Beschneiungslanzen und eine Schneekanone erweitert.

Die Loipenpflege übernehmen die Stadt Freudenstadt und der Forst. Bei entsprechender Schneelage ist Björn Waidelich mit seinem Team und zwei Pistenbullys bereits in der frühen Nacht unterwegs, um den Wintersportlern optimale Bedingungen zu ermöglichen. Dafür erntet er in Fachkreisen reichlich Lob. Bereits am ersten Tag wurden mehrere Vereinsbusse nicht nur von etablierten Sportvereinen des Kreises gesichtet.

Mit Nathalie Armbruster hat der SV/SZ Kniebis nun selbst ein sportliches Juwel in seinen Reihen. Die 16-Jährige startet mittlerweile erfolgreich im Weltcup bei den Frauen in der Nordischen Kombination. Sie gilt als eines der größten Nachwuchstalente im Deutschen Skiverband. Das Skating und Skilanglaufen hat sie im Sommer wie im Winter auf der Nachtloipe bei Schmieder erlernt, die auch heute noch die Jugend des SV/SZ Kniebis trainiert. Mehrere hochkarätige Skilanglaufveranstaltungen werden diesen Winter im Skistadion umgesetzt. Höhepunkt ist der deutsche Schülercup, der vom 17. bis 19. März in Kniebis stattfindet.