Bürgermeister Detlev Bührer, Heiko Wehrle (Bürgermeister von Vöhrenbach), Andreas Braun (Bürgermeister von Unterkirnach) sowie Roland Brauner, stellvertretender Leiter des Forstamtes VS, sind nun gespannt, ob der diesjährige Winter bessere Bedingungen bringen wird als im Vorjahr.

„Der letzte Winter war leider sehr schwach und deshalb gab es auch nur wenige Tage die Möglichkeit, die Loipen zu nutzen“, erinnert sich Roland Brauner. Angesichts der Prognosen, die aufgrund des Klimawandels auf eine weiterhin schwierige Schneelage hinweisen, sind die Aussichten für die Zukunft eher nicht sehr gut.

Lesen Sie auch

Doch die Verantwortlichen setzen alles daran, die Loipen für alle Langlauffans bestmöglich vorzubereiten. Ab einer Schneehöhe von mindestens 25 Zentimeter bieten die Strecken auf einer Länge von etwa 46,5 Kilometer ideale Bedingungen für Wintersportler.

Die Streckenführung der einzelnen Abschnitte (Villingen-Schwenningen und Vöhrenbach) samt Kilometerangaben und Schwierigkeitsgraden ist online einsehbar. Die Loipen in Unterkirnach sind ebenfalls hier zugänglich.

Einkehr möglich

„Die Loipen verlaufen an unseren Gasthäusern Auerhahn und Breitbrunnen vorbei, wo eine angenehme Einkehr möglich ist“, lädt Bürgermeister Detlev Bührer ein. „Ich möchte außerdem den beiden Ski-Clubs von Villingen und Vöhrenbach für ihr Engagement danken“, ergänzt Bührer.

Das Loipen-Telefon

Den aktuellen Zustand der sechs klassischen und Skating-Loipen können Interessierte über das Loipen-Telefon unter der Nummer 07721/82 15 99 oder auf der Webseite der Stadt VS einsehen.

Wie präpariert wird

Sobald die Schneelage es zulässt, werden die Loipen nach einem eingehenden Wettercheck und Schneefall sofort präpariert. Die Loipen werden dabei in folgender Reihenfolge bearbeitet (die Zeiten sind schätzungsweise und abhängig von der Schneelage): 1. Volkertsweiler Loipe (etwa zwei Stunden Vorbereitungszeit), 2. Anbindung an die Neuhäusle Rundloipe (etwa halbe Stunde Vorbereitungszeit), 3. Neuhäusle Rundloipe (Skating und klassisch, etwa 1,5 Stunden Vorbereitungszeit), 4. Anbindung an die Friedrichshöhe und Rundloipe Vöhrenbach (etwa eine Stunde Vorbereitungszeit und 5. Bei ausreichender Schneelage wird im Anschluss die Friedengrundrunde gespurt (etwa eine Stunde Vorbereitungszeit).

Hier gibt es Loipenbändel

Für die Pflege der Loipen wird viel Zeit und Arbeit investiert. „Deshalb bitten wir um Ihre Unterstützung und den Erwerb eines Loipenbändels für zehn Euro“, sagt Brauner. Für Kinder und Jugendliche ist der Bändel kostenlos, ebenso wie das Parken vor Ort.

Die Bändel sind an folgenden Stellen erhältlich: Forstamt der Stadt Villingen-Schwenningen in der Waldstraße in Villingen, Tourist-Info & Ticket-Service im Franziskaner-Kulturzentrum in Villingen, Gasthaus Auerhahn, Gasthaus Breitbrunnen, Sport Weiß in Obereschach, Sport Stähle in Villingen, Optik Singer/Geschäftsstelle Skiclub in Villingen, Unterkirnach Tourist-Info, Skiclub Vöhrenbach sowie Bürger- und Touristinfo im Rathaus Vöhrenbach.