Loipen im Kreis Freudenstadt Nach Jahren mal wieder gute Bedingungen für Skilanglauf

Der ideale Einstieg Richtung Dürrenmettstetten befindet sich beim Sportgelände in Oberiflingen. Von Schopfloch her beginnt die Loipe gegenüber dem Parkplatz an der Kreisstraße. Nach den starken Schneefällen vom Dienstag sind die Bedingungen weiterhin bestens. Dies dürfte auch noch eine Weile so bleiben, denn auch für die kommenden Tage sind Schnee und frostige Temperaturen vorhergesagt.

Wahrscheinlich am Mittwoch, spätestens am Donnerstag soll laut Auskunft der Tourist-Information auch in Dornstetten Langlauf möglich sein: auf der Kübelbachspur. Einstieg ist am Kiosk des Barfußparks in Hallwangen. Zur Auswahl stehen zwei Touren: die kleine Runde mit einer Länge von 4,5 Kilometern und die große mit sieben bis acht Kilometern. Die Tour wird unter der Schwierigkeitsstufe "mittel" eingestuft, da eine leichte Steigung zu bewältigen ist. Zudem gibt es einen Anschluss an die Musbacher Loipe.