Lohnt sich ein Besuch?: Der Villinger Weihnachtsmarkt im Check

1 Viel los ist auf dem Villinger Weihnachtsmarkt. Auch in der Mittagszeit ist der Markt gut besucht. Foto: Leroy Behrens

Lichterglanz und kulinarische Genüsse – der Villinger Weihnachtsmarkt hat in diesem Jahr wieder einiges zu bieten. Doch wie gut ist der Markt wirklich? Wir haben das Angebot getestet, die Preise durchgerechnet und verraten, ob sich ein Besuch lohnt.









Kerzen, Lichter, der Geruch von Glühwein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft und mitten drin das Münster. Seit dem 6. Dezember läuft der Weihnachtsmarkt in Villingen auf Hochtouren. Bis 15. Dezember, haben die Stände auf dem Münsterplatz geöffnet, ehe die Weihnachtsmarktsaison in der Doppelstadt beendet ist. Doch lohnt sich ein Besuch auf dem Villinger Weihnachtsmarkt? Wir haben es getestet.