Lohnt sich ein Besuch?: Der Schwenninger Weihnachtsmarkt im Check

Weihnachtsmärkte in der Doppelstadt In VS beginnt die Vorweihnachtszeit

Bereits am 21. November öffnet der Adventsmarkt auf dem Muslenplatz in Schwenningen. Am 6. Dezember geht es mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Villinger Münsterplatz weiter. Unsere Redaktion gibt einen Einblick, was geboten wird.