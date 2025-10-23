Gleiche Bezahlung für Frauen und Männer, ja klar. Noch gibt es aber Einkommenslücken und es wird über die Berechnung gestritten. Einen Fall von Daimler Truck verhandelt jetzt das Bundesarbeitsgericht.
Erfurt - Was ist der Maßstab für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern mit vergleichbaren Jobs? Reicht der Vergleich mit einem Kollegen, oder muss es ein Mittelwert einer vergleichbaren Gruppe sein? Mit diesen Fragen beschäftigt sich am Donnerstag das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Es könnte eine Grundsatzentscheidung fallen. Ein Urteil wird laut Gericht am Nachmittag erwartet.